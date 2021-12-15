DOLAR 14,62111.55%
EURO 16,50571.7%
ALTIN 831,121,42
BITCOIN 7129115,88%
Konya

HAFİF YAĞMUR

13:04

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Anasayfa / Çumra Haber / ÇUMRA BELEDİYESİ ARAÇ ENVANTERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

ÇUMRA BELEDİYESİ ARAÇ ENVANTERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

ABONE OL
Aralık 15, 2021 06:04
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Çumra Belediyesi, ilçe halkına daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için envanterine 3 yeni araç dâhil ederek araç filosunu güçlendirdi.
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan araç parkını gezerek hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi. Başkan Candan, yaptığı açıklamada, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe halkına zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu gençleştirmeye devam ettiklerini söyleyerek yeni dahil edilen araçların, vatandaşlara ve personele hayırlı olmasını temenni etti.
Candan, “ Hemşehrilerimize daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için belediyemizin araç parkının iyileştirilmesi ve gençleştirilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde yaşlanmış olan araçlarımızı yenileri ile değiştirmek suretiyle personelimizin daha verimli çalışarak hemşehrilerimize daha iyi hizmet etmesini hedefliyoruz. Araç envanterimize dahil ettiğimiz 3 yeni kamyonetimizi birim müdürlüklerimize teslim ettik. Zaman içerisinde araç filomuzu gençleştirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın Çumramıza, hemşehrilerimize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. A.ARAN
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.