ÇUMRA BELEDİYESİ ARAÇ ENVANTERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Çumra Belediyesi, ilçe halkına daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için envanterine 3 yeni araç dâhil ederek araç filosunu güçlendirdi.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan araç parkını gezerek hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi. Başkan Candan, yaptığı açıklamada, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe halkına zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu gençleştirmeye devam ettiklerini söyleyerek yeni dahil edilen araçların, vatandaşlara ve personele hayırlı olmasını temenni etti.

Candan, “ Hemşehrilerimize daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için belediyemizin araç parkının iyileştirilmesi ve gençleştirilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde yaşlanmış olan araçlarımızı yenileri ile değiştirmek suretiyle personelimizin daha verimli çalışarak hemşehrilerimize daha iyi hizmet etmesini hedefliyoruz. Araç envanterimize dahil ettiğimiz 3 yeni kamyonetimizi birim müdürlüklerimize teslim ettik. Zaman içerisinde araç filomuzu gençleştirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın Çumramıza, hemşehrilerimize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. A.ARAN