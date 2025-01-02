ÇUMRA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Çumra Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Çumra’nın çehresini yenilemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında birçok bölgede yol, kaldırım ve çevre düzenleme projeleri yürütülüyor.

Çumra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Dedemoğlu – OSB arasındaki yol altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Bardakçı Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme işlemleri tamamlanmak üzere. Bağlar Mahallesi’nde ise yağmur suyu rögar yapımı çalışmaları sürüyor ve bu sayede yağışlı havalarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan Balçıkhisar – Yenisu arasındaki yollarda asfalt yama çalışmalarıyla bölgede ulaşımın daha konforlu hale gelmesi sağlanıyor.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İlçedeki altyapı ve üstyapı projelerine 2024 yılında büyük bir hız kazandırdıklarını belirten Aydın, “2024’te olduğu gibi 2025 yılında da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, Çumra’nın hem daha modern hem de daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aydın, belediye ekiplerinin sahada etkin bir şekilde çalıştığını, planlanan projelerin adım adım hayata geçirildiğini ve bu çalışmaların Çumralı vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

Çumra Belediyesi, 2025 yılında ilçenin gelişimi ve refahı için çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirterek, tüm projelerde vatandaşlarla birlikte ilerleyeceklerini vurguladı.