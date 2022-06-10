ÇUMRA BELEDİYESİ DOLU YAĞIŞ SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Çumra Belediyesi ekipleri Çumra’da dün etkisini gösteren yoğun dolu yağışı sonrasında yollarda oluşan çamurları temizledi, arızaları giderdi.

Çumra genelinde dolu yağışı sonrası zarar oluşan alanlarda temizlik çalışmaları ilçe belediye ekipleri tarafından başlatıldı. Ekiplerinin ilçe merkezindeki farklı noktalardaki cadde ve kaldırımlarda oluşan kirliliğin ve su tahliyesinin giderilmesi için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan şiddetli yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Vatandaşlarımız İçin Tüm Gücümüz İle Sahadayız”

Candan açıklamasında; “Dün İlçemizde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle ağaçlarımızın yaprakları kaldırımlara döküldü ve bu alanlarda ciddi bir kirlilik oluştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren; Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri ekiplerimiz Çumra’mızın dört bir tarafında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa sürede temizlik çalışmalarımızı sonlandırmayı planlıyoruz. Allah’a şükür tarımsal alanlarımızda ciddi bir sıkıntı oluşmadı. Yaptığımız hasar tespiti çalışmalarında dolu yağışı etkisini en fazla ilçe merkezimizde gösterdi. Özellikle Alemdar Mahallemizde ekilen arpalarda zarar olduğunu tespit ettik. Bunun dışında diğer tarım ürünlerimizde fazla bir zarar olmadığını öğrendik. Hasar tespit çalışmalarımız devam edecek. Devletimiz çiftçilerimizin yanında. Dün Sayın Valimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ile irtibat halinde olduk. İnşallah çiftçilerimizin yarası sarılacak. Bizde belediye olarak vatandaşlarımız için tüm gücümüz ile sahadayız. Rabbim tekrarından esirgesin tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

D.DOĞAN