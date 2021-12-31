Çumra Belediyesi Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Çumra Belediyesi tarafından Kurumlar ve STK’lar arası Çumra Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasında; şampiyon Emniyet, ikinci Hürriyet ve üçüncü Çumra Eğitim Gücü oldu.

Kurumlar arasında iletişimi kuvvetlendirmek ve Çumra’da turnuva usulü spor faaliyetlerini genişletmek için Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlar ve STK’lar arası Çumra Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası final maçıyla tamamlandı. Final müsabakası Emniyet ve Hürriyet arasında gerçekleşti. Turnuvanın final etabı halk tarafından geniş katılım sağlanarak yoğun ilgi gördü. Emniyet, müsabakada 6 – 4’lük galibiyet ile turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “Kurumlar ve STK’lar arası Çumra Belediyesi Geleneksel Çatalhöyük Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşan Emniyet takımını yürekten kutluyorum. Bu turnuva geniş katılımlı yapmayı planladığımız çoklu turnuvaların da güzel bir başlangıcı oldu. Turnuvaya katılan tüm takımları, sporcuları ve kurumlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Turnuvanın ödülleri, Çumra Belediyesi Çatalhöyük Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenecek törenle verilecek.