ÇUMRA BELEDİYESİ ‘MAVİ TÜNEL PROJESİ’ HAKKINDA BİLGİLENDİRME GEZİSİ DÜZENLEDİ

Çumra Belediyesi Çumra’daki; STK’lar, kamu kurumlarının birim amirleri, muhtar, belediye meclis üyeleri ve yerel basın mensuplarının yanı sıra Oda yönetimleri, Sulama kooperatifilerİ, Kalkınma kooperatifileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Çumra Sulama Birliği ve Ova Sulama Birliği Başkanları ve Çiftçi temsilcilerinin katılım sağladığı ‘Mavi Tünel Projesi’ kapsamında Konya ovasına su getiren barajların son durumu hakkında bilgilendirme amaçlı bir gezi programı düzenledi.

Gezi programında; AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Çumra İlçe Koordinatörü Mevlüt Kozan, Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece ve Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ile birlikte DSİ yetkilileri de yer aldı.

Gezi sırasında Bağbaşı, Afşar – Hadimi, Yalnızardıç ve Bozkır barajları ziyaret edildi. DSİ yetkilileri alanlarda barajların geçmiş yıllara oranla mevcut sulama kapasiteleri ve devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan bölgede gerçekleştirdikleri gezinin önemine vurgu yaparak, en kısa zamanda bu gezinin ikinci etabı ile tekrar birlikte olmayı istediğini ifade etti.

‘OVAYA KISA SÜREDE SUYUN GELMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPACAĞIZ’

Candan, Çumra ovasının tarımsal sulama kapasitesi anlamında Mavi Tünel projesinden büyük bir ölçüde fayda sağladığını vurguladı.

Candan açıklamasında; “ Konya Ovası projesi dediğimiz ama aslında bakacak olduğumuzda Çumra Ovası Projesi diyecek kadar Çumra’nın büyük ölçüde istifade ettiği bu projenin yerinde görmek için gezimizi düzenledik. Konya Ovası Projesi, Sultan Abdülhamid Han döneminde dönemin Valisi Avlonyalı Ferit Paşa marifeti ile Kurukafa Mehmet Efendi ile birlikte binlerce insanında 1860’lı yıllarda varıyla yoğuyla aylarca çalıştığı bir projedir. Afşar barajımızda Barajlarımızda su tutma hadisesi geçen yıl başladı ve Elhamdülillah bu yıl 157 metreküp suyumuz var ve 2 yıl içerisinde de su seviyesi istenilen seviyeye gelmesi planlanıyor. Projenin bundan sonraki ayağında ovamıza istenilen düzeyde suyun gelmesi için Sayın Milletvekilimiz ile birlikte çalışmalar yürüterek bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Çumra ovamıza daha fazla suyun gelmesi için yapılan çalışmalar 200 kilometre mesafedekizorlu bir coğrafyada yapılıyor. Bağbaşı, Afşar – Hadimi, Yalnızardıç ve Bozkır barajları ile birlikte İlçemize yapılan bu devasa yatırımların planlanan süreninde altında tamamlanması için üzerimize düşeni daha fazla çalışarak yapacağız” diye konuştu.

‘BUGÜNE KADAR BAŞARDIKLARIMIZI BUNDAN SONRADA DEVAM ETTİRECEĞİZ’

Mavi Tünel projesi ile birlikte Devletin Konya ovasında tarımsal sulama ve içme suyu anlamında bu güne kadar ciddi çalışmalar ve bununla beraberkaynaklar sağladığına dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun suyun hedeflenen sürede ovaya getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Sorgun açıklamasında; “İşte Çumra; Kaymakamı, Belediye Başkanı, STK’ları ve muhtarları ve meclis üyeleri ile burada ve birlik ve beraberlik içerisinde…

Şu anda mevcut ekonomik şartlarda suyu ovaya aktarabilmek için 500 milyon liralık bir yatırım yapılıyor. Eğer devletimizin gücü ve iradesi olmasa Mavi Tünel projesi bu aşamaya gelemezdi.

Proje kapsamı içerisinde hedefimiz barajlarımızda suyu verimli bir şekilde tutup 2025 yılında suyu ovaya taşımak. Niyetimiz halis Allah’ın izni ile Mavi Tünel projesinin temeli atıldığı 2007 yılından bugüne kadar başardıklarımızı bundan sonrada devam ettireceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz daim olsun” İfadelerini kullandı. A.ARAN