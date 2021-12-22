ÇUMRA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMUYOR

Çumra Belediyesi, soğuk havanın etkili olduğu şu günlerde kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Çumra’da sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor. Belediye ekipleri, program dahilinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor. Ayrıca her mahalledeki sokak hayvanları için hizmet veren ekipler, doğada kurtarılmaya muhtaç yabani hayvanların tedavileri içinde anında müdahale ediyor. A.ARAN