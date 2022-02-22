ÇUMRA BELEDİYESİ VATANDAŞLARA ‘UN’ SATIŞINA BAŞLADI

Çumra Belediyesi geçtiğimiz günlerde, Alibeyhüyüğü Un Fabrikası tarafından 25 ve 50 kilogramlık un satışlarının devam edeceği bilgisini paylaşmıştı.

Çumra Belediyesi’nden yapılan son açıklamada, taleplerde yaşanan yoğunluktan dolayı satış noktaları oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Çumra Belediyemizin TMO ile yapmış olduğu protokole istinaden Alibeyhüyüğü Un Fabrikamızda un satışına başlamıştık. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz yoğun talepten dolayı hemşehrilerimizin daha kolay faydalanabilmesi için Alibeyhüyüğü Un Fabrikası ve Çumra Bardakçı Mahallesi Gençlik Merkezi yanı Belediye Dükkanlarında satış noktaları oluşturduk.

Un almak isteyen hemşehrilerimiz https://randevu.cumra.bel.tr/ adresinden UN alımı gerçekleştirilebilirler.” ifadeleri kullanıldı. A.ARAN