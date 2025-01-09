ÇUMRA BELEDİYESİ’NDEN HIZLI İLETİŞİM İÇİN WHATSAPP HATTI

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçe sakinlerinin taleplerine daha hızlı ve etkili şekilde yanıt verebilmek için whatsapp ihbar hattını tanıttı. Başkan Aydın, “Değerli hemşehrilerimiz, Çumra’nın gelişimi için sizlerin talep ve önerileri, bizim yol haritamızdır. Daha hızlı ve etkili çalışabilmek adına, WhatsApp ihbar hattımızdan bize kolayca ulaşabilirsiniz. Birlikte başaracağız!” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların her türlü sorun, talep ve önerilerini iletebilecekleri ihbar hattının aktif olduğunu belirtti. Çumra Belediye Başkanlığı WhatsApp ihbar hattı, 0543 447 12 30 numarası üzerinden hizmet veriyor.

Uygulama ile birlikte vatandaşlar, “Yaz, çek, gönder. Birlikte çözelim.” sloganıyla belediye ile doğrudan iletişim kurma şansı elde edecek. Yetkililer, bu adımın şehirdeki hizmet kalitesini artıracağını ve halkla daha güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşlar, ilçe ile ilgili her konuda bu hat üzerinden başvurularını yapabilir ve çözüm önerilerini sunabilirler. H.BİLGİLİ