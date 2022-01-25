ÇUMRA BELEDİYESİ’NDEN YOĞUN KAR MESAİSİ

Çumra’da ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çumra Belediyesi, buzlanmaya karşı gereken önlemleri alarak vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yoğun çaba harcadı. Çumra Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yolların kapanmaması ve buzlanmaya karşı gece gündüz tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına yoğun çaba sarf ediyor. İlçe merkezinde ve merkeze uzak mahallerde ulaşımın kapanmaması için seferber olan belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir an olsun sahadan ayrılmayan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, sürdürülen çalışmaları yakından takip etti.

“Kontak Kapatmadan Çalışıyoruz”

Çumra’da belediyenin devam eden yoğun kar mesaisi hakkında açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, ilçede kimsenin zorluk yaşamaması için seferber olduklarını belirtti. Candan açıklamasında; “Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ekiplerimiz geceden bu zamana kadar kontak kapatmadan çalışmalarına devam ediyorlar. Bizlerde çalışmaları yerinde inceledik. Kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan bölgelerimiz var. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları için biz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Beyaz Berekete suya hasret kalmıştık ve özlemiştik. Rabbim bu özlemimizi giderdi Elhamdulillah… Hemşehrilerimizden ricam zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarıdır, çıkmaları gerekiyorsa da araçların kış lastiği ve zincir olmasına dikkat etsinler… Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma, süreç içerisinde belediye ekiplerimizden yol açma çalışmalarında traktörleri ve araçları ile destek olan çiftçilerimizden ve dualarıyla bizlere destek olan hemşehrilerimden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. A.ARAN