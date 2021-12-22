ÇUMRA BELEDİYESİ’NDEN YOĞUN KAR MESAİSİ

Çumra Belediyesi ekipleri kar yağışı ile birlikte 7/24 görev yapıyor. Ekipler yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı sonrası merkezde ve dış mahallelerde yaptığı yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çumra’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Çumra Belediyesi ekipleri de çalışmalarına hız verdi. Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden tedbir alan ekipler herhangi bir sorun yaşanması için 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallerde de ekipler buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor. Don olaylarının önlenmesi için tuzlama çalışmaları da sürdürülüyor.

Kış koşulların göre yapılan çalışmalar kapsamında ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları ve toplu taşıma için önem arz eden güzergahlar başta olmak üzere tüm yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışıyor. Çumra Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. A.ARAN