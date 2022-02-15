ÇUMRA BİLİM VE SANAT MERKEZİ AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı 43133651 sayılı makam onayı ile Çumra Bilim Sanat Merkezi Açıldı. Çumra BİLSEM Çumra Haydar Fadim Kocaer Anadolu lisesi binasında hizmet verecek. Öğrenciler küçük yaşlarda yaparak yaşayarak ögrenecekler, araştırma yapabilecekler. Müzik veya Güzel Sanatlar açısından kendilerini gelistirerek. Bilim noktasında yeni projeler üretecek.

Çumra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “Bilsem’in Çumra ya kazandırılmasını sağlayan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Milli Eğitim müdürümüz, Ak parti İl ve İlçe teşkilatı, Çumra Belediye Başkanı, Çumra milli Eğitim müdürü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi. A.ARAN