ÇUMRA HAYDİ BİL BAKALIM YARIŞMASINDA FİNAL HEYECANI

Çumra’da ortaokullar arasında düzenlenen ‘Haydi Bil Bakalım’ yarışmasının finalinde Merkez Atatürk Ortaokulu galip gelerek Konya finalinde ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.

Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet Okulları Projesi kapsamında düzenlenen ortaokullar arası ‘Haydi Bil Bakalım’ yarışması coşkulu bir final programıyla sona erdi. Haydi Bil Bakalım yarışmasının final heyecanına Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ile birlikte öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi.

Final programında yer alan Merkez Atatürk Ortaokulu ve Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokullarına, Matematik , Türkçe , Konya , Dünya ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi branşlarından toplamda 20 soru soru soruldu. Final etabı büyük heyecana sahne olan yarışmanın sonunda birinci olan Merkez Atatürk Ortaokulu Konya finallerinde Çumra’yı temsil etmeye hak kazandı.



“İLÇEMİZDE ADETA BİR BİLİM ŞENLİĞİ YAŞANDI”

Bu yarışma ile birlikte öğrencilerin sosyal ve kültürel yönleri ile manevi duygularınında pekiştirildiğini ifade eden Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “ Çumra’mızda gerçekleştirdiğimiz ‘Haydi Bil Bakalım’ yarışmamızda ilçemizde adeta bir bilim şenliği yaşandı. Ben yarışmada bilgi ve birikimleri ile bizlere heyecanlı bir maraton sunan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ediyorum. Belediyemizce yürüttüğümüz bu tür faaliyetlerimiz ile Çumra’mızda maneviyat, eğitim ve bilim anlamında yükselen bir neslin temellerini atıyoruz. Finale kalarak büyük bir başarı gösteren üç okulumuzu da tebrik ediyor, Konya finallerinde Çumra’mızı temsil edecek Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah okulumuz elde edeceği başarılarıyla Konya birinciliğini de ilçemize kazandıracaklarıdır” dedi. AARAN