Çumra Haydi Pişir Bakalım Yarışmasında Final Heyecanı

Çumra’da liseler arası düzenlenen Haydi Pişir Bakalım Yarışması sona erdi. Yarışmanın final etabında Karkın Mustafa Akdemir Çok Programlı Lisesi ve Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Konya’nın yöresel yemeklerini yaptı.

Çumra Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Selçuklu dönemine ait lezzetlerin öğrenciler tarafından pişirileceği ‘Haydi Pişir Bakalım’ yemek yarışması final programı ile sona erdi. Final etabında yarışan Karkın Mustafa Akdemir Çok Programlı Lisesi ve Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Konya’nın yöresel yemekleri arasında olan; düğün pilavı, bamya çorbası ve zerde tatlısını pişirdi. Finalde jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmayı birincilikle tamamlayan Karkın Mustafa Akdemir Çok Programlı Lisesi oldu.

Haydi Pişir Bakalım yemek yarışmasına Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve Çumra ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız katıldı.

Yarışma Programında konuşan Belediye Başkanı Av. Recep Candan finale kalan öğrencileri tebrik ederek Konya’da Çumra’yı temsi edecek yarışmacılara başarılar diledi. Candan konuşmasında; “ Yöresel yemeklerimizin genç kardeşlerimiz tarafından yaşatılması açısından güzel bir yarışma oldu. Bu platform yemeklerimizin unutulmaması ve gençlerimiz tarafından geleceğe aktarılması için çok önemliydi. Kendi kültürümüze ait değerlerin her yönüyle canlı tutulması amacıyla okullarımız arasında bu tarz etkinliklerimizi sürdüreceğiz İnşallah… Yarışmamızda birinci olan öğrencilerimizin Konya’da Çumra’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” İfadesini kullandı.

Yarışma ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.