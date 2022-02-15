ÇUMRA HÜKÜMET KONAĞI 2022 YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Çumra Hükümet Konağı yeni hizmet binası İç İşleri Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan açıklamasında, “Yeni hükümet binasının 2022 yatırım programına alınmasında gösterdikleri özel ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’ya ve özel gayretlerinden dolayı Sn.Vekilimiz Gülay Arıcıgil Samancı’ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.

Yeni hükümet binası, ilçe merkezi dönüşüm projemizin en önemli adımlarından birini oluşturacak. Yatırım sürecini ısrarlı şekilde takip edeceğiz. Gelişmeleri siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. İlçemize Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.A.ARAN