ÇUMRA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, ÜRETİCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında “Cuma Buluşmaları” adıyla düzenlenen etkinliklerine devam ediyor. Son olarak, Üçhüyük ve Çukurkavak Mahalleleri’nde tarımsal üreticilerle bir araya gelen müdürlük yetkilileri, Tarımsal Üretim Planlaması üzerine bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Yetkililer, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik planlamaların önemine dikkat çekerek, üreticilere güncel bilgiler aktardı. Ayrıca, katılımcıların sorularını yanıtlayarak yerel tarımın ihtiyaçlarına uygun çözüm önerileri sundu.

Üreticiler, yapılan toplantıların kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Tarımsal üretim planlamasına dair bilinçlenmelerinin daha verimli üretim süreçlerine katkı sağlayacağını ifade eden katılımcılar, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini talep etti.

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirtti.