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ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ

ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ

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Ocak 2, 2025 08:41
ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ
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Çumra İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat TÜRKMAN, Türkmencamili Sulama Kooperatifi ve Erentepe Köyü Sulama Kooperatifi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam TÜRKMAN’a ziyaretleri sırasında Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Yasin DÜĞMECİ eşlik etti.

Kaymakam TÜRKMAN, bölgedeki sulama faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve kooperatif başkanlarıyla istişarelerde bulundu. Sulama altyapısının iyileştirilmesi, çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve tarımsal verimliliğin artırılması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Ziyaret sırasında kooperatif başkanları, sulama faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi vererek destek taleplerini ilettiler. Kaymakam TÜRKMAN, çiftçilerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda TÜRKMAN, kooperatiflere özverili çalışmaları için teşekkür ederek, kamu kurumlarıyla iş birliğinin devam edeceğinin altını çizdi. ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ ÇUMRA KAYMAKAMI TÜRKMAN, SULAMA KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ
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