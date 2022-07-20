ÇUMRA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ ŞUBE MÜDÜRÜ MÜMİN BULUT GÖREVİNDEN AYRILDI

Çumra Milli Eğitim müdürlüğündeki Şube Müdürü Mümin bulut 17 Temmuz Pazar günü itibariyle görevinden ayrıldı. Yeni görev yerinin Konya Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olduğunu açıklayan Mümin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Değerli arkadaşlar bugün itibarıyla (18.07.2022) mensubu olmaktan onu duyduğum Çumra Milli Eğitim Müdürlüğündeki Şube Müdürlüğü görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

Görev yaptığım süre boyunca görev yaptığımız ve çeşitli zorluklarda beraber mücadele ettiğimiz başta Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Altunyaldız’a, Müdürlüğümüz hizmet binasında aynı çatı altında çalışmaktan onur duyduğum şube müdürü, şef, memur, ve hizmet arkadaşlarıma, özellikle son yıllarda yaşadığımız pandemi nedeniyle zor şartlarda okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif görev alan ve özverili bir şekilde çalışan çok kıymetli okul müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, memurlarımıza, yardımcı hizmetli personelimize, çalışmalarında bize destek veren okul aile birliklerimize, velilerimize, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize, güzel anılarla ayrıldığım ve hiçbir zaman unutmayacağım Çumra ilçemizin hoşgörülü ve misafirperver insanlarına saygı ve muhabbetle teşekkürlerimi sunarım. Allah’a emanet olun.” Mümin Bulut Çumra Mem Şube Md. A.ARAN