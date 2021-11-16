Çumra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “1 OKULUMUZ DOĞALGAZA, 3 OKULUMUZ SİTOKERLİ KAZANA KAVUŞTU”

İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ögrencilerin daha sıcak bir ortamda ders görmeleri için kalorifer kazanlarında iyileştirmelere devam ediyor. 2020 yılında Gökhüyük ve Güvercinlik mahallelerindeki okulların kalorifer kazanları tamamen yenilenmiş, Mevlana MTAL doğalgaza dönüştürülmüştü. 2021 yılında da çalışmalara devam edildi ve ilk olarak Okçu mahallerinde bulunan Okçu Şehit Mehmet Kefeli ortaokulu doğalgaza dönüştürüldü. Alibeyhüyügü Cumhuriyet Ortaokulu, Küçükköy Çatahöyük Ortaokulu ve Sürgüç ilkokulundaki kalorifer kazanları değiştirilerek sitokerli kalorifer kazanları takıldı.

Altunyaldız; “Okullar sürekli kalorifer yakma durumunda kalmadan haftada bir defa kalorifer yakılacak ve sıcak bir ortam elde edilecek, ögrencilerimizin başarısı artacak. Bu süreçte bizlere destek veren İl milli Eğitim müdürlüğü, Çumra Sulama birliğine Ova sulama birligin, tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.”dedi.A.ARAN