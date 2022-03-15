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ÇUMRA MÜFTÜLÜĞÜ BAYANLARA YÖNELİK BERAT KANDİLİ PROGRAMI

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Mart 15, 2022 13:28
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Çumra Müftülüğü Bayan Gençlik Koordinatörlüğü Koordinesinde Bayan ve Öğrencilere Yönelik Berat Kandili Programı düzenledi.
Çumra Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde görev yapan bayan görevlilerimizin koordinesinde COVİD-19 tedbirleri ile pandemi kurallarına uymak şartıyla 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.45’te İlçemiz Merkez Kümbetli Camiinde bayanlara ve gençlere yönelik Berat Kandili Programı tertip edilecek. Bayanlar ile gençler anılan programa davetlidir.
A.ARAN
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