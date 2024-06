ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİNDE ATIKLAR HAM MADDEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde bulunan Biyoetanol Tesisi, atıklarlardan etil alkol ve gübre üretiminin yanı sıra Türkiye’deki şilempe ihtiyacına da büyük ölçüde katkı sağlıyor

Sürdürülebilirlik ve atıkların değerlendirilmesi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça önemlidir. Çumra Şeker Entegre Tesisleri bu bakış açısıyla üretimlerini gerçekleştiriyor ve her atık bir diğer tesisin hammaddesi olarak değerlendiriliyor. Biyoetanol üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilen şilempe, Biyoetanol Tesisi bünyesinde kurulan Organik Gübre Üretim Tesisinde hammadde olarak kullanılıyor. Bu tesiste farklı kullanım alanlarına ve ürün gruplarına yönelik organik gübre çeşitleri üretiliyor. Tesiste üretilen organik gübre çeşitlerinin pazara arz edilmesi ile birlikte, pazarda organik gübre fiyatları ciddi oranda regüle olmuş ve uluslararası laboratuvarlardan onaylı olan ürünler, organik tarımı da desteklerken, tarım ürünleri ihracatının arttırılmasına da katkı sağlamıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDÜSTRİ ALANINDAKİ EN BÜYÜK YATIRIM

Konya Şeker’in ana faaliyeti olan şeker üretimi yan ürünü melas, Biyoetanol Tesisi hammaddesi olarak kullanılmakta olup, ekonomik değeri oldukça yüksek bir ürüne dönüşmektedir. Konya Şeker’in gerçekleştirdiği bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir endüstri alanındaki en büyük yatırımlarından biridir.

HER ATIK YENİDEN HAYAT BULUYOR

Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde bulunan Biyoetanol Tesisi, şeker üretiminden çıkan melası hammadde olarak kullanıyor. Biyoetanol Tesisi etil alkol üretiminden çıkan şilempeyi de Sıvı Organik Gübre Üretim Tesisinde hammadde olarak kullanıyor. Çumra Şeker Entegre Tesislerinde üretim faaliyetlerinin sonucunda çıkan atıklar, atık olarak değil, hammadde olarak değerlendiriliyor. Biyoetanol Tesisinde hammadde olarak kullanılan melastan, fermantasyon ve distilasyon adımlarından sonra etil alkol elde ediliyor. Aynı üretim sürecinde elde edilen şilempe de atık olmaktan kurtarılıp gübre hammaddesi olarak değerlendiriliyor.

16 ÇEŞİT GÜBRE GRUBU MEVCUT

Türkiye’nin şilempe üretimine önemli ölçüde katkı sağladıklarını belirten Çevre ve Biyoetanol Üretim Müdürü Şefika Talibe Deveci, şu açıklamalarda bulundu: “Sıvı Organik Gübre Üretim Tesisi, başta şilempeyi değerlendirmek için kurulan bir tesis olarak üretime başladı. Şilempenin birçok farklı iz elementle zenginleştirilmesinin bitki için çok daha kıymetli bir hale geldiği görüldü. Ve biz de, “Neden elde ettiğimiz bu kıymetli ürünlerle, çiftçimize ve tarımsal verimliliğe katkı sağlamayalım ki ” dedik ve kolları sıvadık. Kalsiyum, bor, çinko, fosfor, potasyum, azot, bor ve kükürtlü gübre çeşitlerimizle çiftçilerimizin başarısına ve mutluluğuna ortak oluyoruz. Bugün 16 farklı içerikli gübre grubumuz mevcut. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda da yeni reçeteler hazırlayıp, piyasaya arz etmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

EN ÇOK ŞİLEMPE BİYOETANOL TESİSİNDE

Biyoetanol Tesisinde etil alkol üretimi sırasında çıkan şilempenin birçok alanda kullanıldığına dikkat çeken Deveci, “Şilempe, Sıvı Organik Gübre Üretim Tesisimizde, katma değerli son ürün olarak organik ve organomineral gübre haline getirilmektedir. Organik gübrelerin en önemli faydası, toprağın doğal besin içeriğini artırması ve böylelikle bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerine ulaşmasını sağlamasıdır. Organik gübre aynı zamanda toprağın yapısını iyileştirir, toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve hastalıkların azalması sağlar. Bitki köklerinin besin maddelerini daha iyi emmesine de aracı olur. Kısacası bitkilerin yetişmesi için gerekli olan destekleyici yapının toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Dünya genelinde çevre dostu uygulamalar ile tarımın sürdürülebilirliği adına atılan her adım çok kıymetlidir. Bu yüzden organik gübre kullanımı kimyasal gübreye göre oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Organik gübre üretimi yapan diğer tesislere de en fazla şilempe üretimi bizde olduğu için hammadde noktasında önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Biyoetanol Tesisi’nde deneyimli teknik kadromuz, şilempeden organik ve orgamineral gübre üretilmesi sürecinde her detayı kontrol etmektedir. Ziraat birimimiz sayesinde sahadan gelen yani doğrudan çiftçimizden gelen taleplere ve ihtiyaca göre, toprak analizlerinden çıkan sonuçlara göre şilempe hammaddesi zenginleştirilmektedir. Şilempenin diğer bir kullanım alanı biyogaz tesisleridir. Organik atıkların yeşil enerjiye dönüşümü için kıymetli bir girdidir. Biyogaz tesislerinde şilempe kullanılarak çevre dostu elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu alanda Türkiyenin birçok noktasında bulunan biyogaz tesisine şilempe tedariği sağlanmaktadır. ” şeklinde konuştu.

BİOVİN FULVİA İLE TONAJ ARTIŞINA BÜYÜK DESTEK

Biyoetanol Tesisi bünyesinde bulunan Sıvı Organik Gübre Üretim Tesisinde üretilen başlıca gübre grubunun Biovin ve Biovin Plus isimli ürünler olduğuna dikkat çeken Deveci, FULVİA isimli ürünü piyasa yeni çıkardıklarını ve büyük beğeni topladığını aktardı. Ürün hakkında bilgi veren Deveci, “Biovin Fulvia kısa sürede lokomotif bir ürün oldu. İçeriği ile dikkat çeken Biovin Fulvia, çiftçilerimizin tercihleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Tarlada ürün denemeleri tamamlanan ve tescil alınan Biovin Fulvia, çiftçilerimiz tarafından en çok tercih edilen ürünlerimizden biri haline geldi. Türkiye’de sadece bizim üretimimiz olan bu ürün, içerik bakımından oldukça zengin ve piyasada muadili yok. İçerisindeki fulvik asit sayesinde muhteşem bir köklendirici etkisi olan Biovin Fulvia, piyasada adeta domino etkisi yarattı. İçeriği 16-17 farklı madde ile zenginleştirilen bu ürünümüz, özellikle şeker pancarı üreten çiftçilerimizi mutlu etti. Uygulama yapılan tarlalarda pancarda hem polar hem de tonaj miktarlarında kayda değer, ciddi artışlar olduğu görüldü. Çiftçimizin istediği hem tonaj miktarını hem de polar miktarını artırdık. Şeker pancarı dışında farklı tarım ürünlerinde de denediğimiz Biovin Fulvia ürünümüzün etkisini görmediğimiz bir alan olmadı. Çok güzel sonuçlar aldık ve almaya da devam ediyoruz. Ziraat ekibimizin de ürünlerin kullanımı ile ilgili çiftçilerimize verdiği destek yadsınamaz. Tarladan çatala her adımda Konya Şeker misyonuyla hareket etmekteyiz. Yine Biovin ve Biovin Plus isimli gübrelerimiz de en çok tercih edilen yoğun içerikli ürünlerimizdendir. Söz konusu ürünler, tesisin ilk üretime başladığı zamanlardan itibaren piyasada etkinliği kanıtlanmış gübrelerdendir. Ayrıca Konya Şeker’in bir çiftçi kuruluşu olmasından dolayı tüm faaliyetlerde önceliğimiz çiftçimizin memnuniyetidir. Dolayısıyla fiyat politikamızla da çiftçilerimizi destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.