ÇUMRA ŞİVLİLİK HEYECANI

Konya’nın kadim bir geleneği olan ve mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen şivlilik Çumra Belediyesinin 3 Şubat tarihinde düzenleyeceği “Gel Hediye Çantanı Al” etkinliğiyle çocuklara unutamayacakları bir anı yaşatacak. Şivlilik Şenliği ve Fener Alayı etkinliğe tüm çocuklar ve aileler davetlidir.
3 Şubat Perşembe günü Şivlilik Şenliği ve Fener Alayı etkinliği Çumra Belediye Düğün Salonunda Saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.
Etkinlik programında Hacivat ve Karagöz, Keloğlan ve Anası, Nasreddin Hoca ve Bando takımı sahnene alacak.
Etkinliğe katılan misafirlere hediye çantası dağıtılacak.
A.ARAN
GÜNDEM03 Şubat 2022
GÜNDEM03 Şubat 2022
GÜNDEM03 Şubat 2022
SPOR03 Şubat 2022
GÜNDEM03 Şubat 2022
SPOR03 Şubat 2022
SPOR03 Şubat 2022
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