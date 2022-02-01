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ÇUMRA ŞİVLİLİK HEYECANI

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Şubat 1, 2022 13:59
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Konya’nın kadim bir geleneği olan ve mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen şivlilik Çumra Belediyesinin 3 Şubat tarihinde düzenleyeceği “Gel Hediye Çantanı Al” etkinliğiyle çocuklara unutamayacakları bir anı yaşatacak. Şivlilik Şenliği ve Fener Alayı etkinliğe tüm çocuklar ve aileler davetlidir.
3 Şubat Perşembe günü Şivlilik Şenliği ve Fener Alayı etkinliği Çumra Belediye Düğün Salonunda Saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.
Etkinlik programında Hacivat ve Karagöz, Keloğlan ve Anası, Nasreddin Hoca ve Bando takımı sahnene alacak.
Etkinliğe katılan misafirlere hediye çantası dağıtılacak.
A.ARAN
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