ÇUMRA TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE GÜBRE BAYİİ KONTROLLERİNE DEVAM EDİYOR

Çumra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir ve kaliteli bitki koruma ürünlerine ve gübrelere erişimini sağlamak amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan kontrollerle, bayilerin ürün kalitesi, saklama koşulları ve yasal mevzuatlara uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, denetimlerin amacının çiftçilerin sağlıklı ve verimli ürünler yetiştirmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinde en iyi sonuçları alabilmeleri için güvenilir ve kaliteli bitki koruma ürünleri ve gübreler kullanmaları büyük önem taşıyor. Bu nedenle bayii kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiriyor ve herhangi bir olumsuzluk tespit ettiğimizde gerekli yasal işlemleri yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Denetimler sırasında, ürünlerin etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları gibi unsurlar da detaylı olarak kontrol ediliyor. Bu sayede çiftçilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde tarım yapmaları sağlanıyor.

Çumra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün bu çalışmaları, ilçedeki tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, üreticilerin de memnuniyetini kazanıyor. Müdürlüğün denetimlerinin önümüzdeki dönemde de aralıksız devam edeceği bildirildi.