ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI METİN KURAL’IN ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 107. YILDÖNÜMÜ MESAJI

Çumra Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural’ın Çanakkale Zaferi’nin 107’nci Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Aziz şehitlerimize ve onların hatırasına duyulacak en büyük saygının ancak; vatanımızı ve milletimizi her türlü değerin üstünde tutmaktır. Onlar en ağır şartlarda milletimizin geleceği için kendi geleceklerinden vazgeçmişlerdir. Kendi kaderine boyun eğmiş ama vatanın kaderine boyun eğmemişlerdir. Şanlı tarihimizin en özel sayfalarından birisi olan Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, bütün dünyanın hayranlığını kazanmış bir destandır. Askeri bir zafer olmanın da ötesinde 7’den 70’e bütün bir halkın inancının eseridir. Çanakkale savaşları, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğratmış olduğu nadir örneklerdendir. Vatanları için canlarından vazgeçmeyi göze alanların bugün bizlere bıraktığı gurur ve onurdur. Bu zafer, en ağır şartlar altında dahi asla yenilgiyi kabul etmeyeceğimizin, bağımsızlık dışında bir alternatifimizin olmadığının dünyaya ilanıdır. Tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük zaferin 107. Yılında , bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyoruz!” dedi.

A.ARAN