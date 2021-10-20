ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN EĞİTİME DESTEK

Her yıl olduğu gibi bu yılda Çumra Ticaret ve Sanayi Odası eğitime destek olmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda kırtasiye yardımı. Dijital sözlük, mont, tablet v.s. şekillerde öğrencilerimize yardımda bulunan odamız bu yıl Müdürlüğü ile istişare sonucunda başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hediye kuponu verilmesine karar verildi. Hediye kuponunun öğrencilere ulaştırmak üzere ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’a teslim eden oda başkanı Metin Kural

“ Eğitim desteklerimizin düzenli olarak yapılmasına büyük önem veriyoruz.

Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak yardımlarımızı üst kuruluşumuz olan TOBB ve üyelerimizin de destekleri ile eğitim kuponu şeklinde sayın müdürlüğümüzle koordineli olarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz.

Yapılan yardımlarda bizlerden sonsuz güvenlerini ve desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür eder, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar dilerim” dedi

İlçe Müdürü Altunyaldız; ” Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Metin Kural ve odamızın değerli üyelerine teşekkür ederim. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Değerli baskanımız bu bilinçle her zaman eğitimin yanında olmuştur. Bu yılda ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere ulaştırılmak üzere hediye kuponlarım bizlere teslim ettiler. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine bir nebzede olsa destek verdiler. Tekrar oda başkanımız Sayın Metin Kural ve üyelerine teşekkür ederim.”dedi. A.ARAN