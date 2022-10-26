ÇUMRA TOKİ SOSYAL KONUT ALANI BELLİ OLDU

Toki, Çumra’da inşa edilecek olan sosyal konut alanını belirledi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Toki’nin attığı adım hakkında yaptığı açıklamada: “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi kapsamında Çumra’mızda ilk etapta yapılacak olan 200 Konut hayırlı olsun. Daha fazlası da olacak İnşaallah. Hemşehrimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum nezdinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. Çumra’mıza, Konya’mıza ve Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Bir çok il ve ilçede sosyal konutların yapılacağı alanlar netleşti. Dün Sincan’da gerçekleşen İlk Evim-İlk İşyerim Projesi temel atma töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı temel atma töreninde: “Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. (Sosyal konut projesi) Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Sosyal konut projesi) İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.” İfadelerini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çumra için 200 konut inşa ettirilecek. Başvuruların 14.09.2022 –31.10.2022 tarihleri arasında kabul edileceği projede başvuru bedeli olarak 500 lira alınıyor.

F.ÖZKAN