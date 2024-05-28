ÇUMRA ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET KARADAĞ VE PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI RAMAZAN ERKOYUNCU, OBRUKLARI YERİNDE İNCELEDİ

Çumra Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadağ ve Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, saha incelemelerinde bulunarak tarım arazilerinde oluşan obrukları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemeler sırasında, bölgedeki tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi konularında önemli görüşmeler yapıldı.

Başkan Mehmet Karadağ, “Mutlaka planlı ve akıllı bir tarım politikası oluşturulması için gereken adımların atılması konusunda hep beraber birlik olmamız gerektiği fikrini ortaya koyduk. İnceleme sonunda ise oda yönetim kurulumuz ile beraber Ramazan Başkanımızı ağırladık. Tarıma dair atılması gereken adımları masaya yatırdık. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız,” dedi.

İncelemeler sırasında, tarım arazilerinde oluşan obrukların bölgedeki tarım faaliyetlerini nasıl etkilediği ve bu sorunların çözümü için atılması gereken adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Karadağ ve Erkoyuncu, bu tür doğal olayların önlenmesi ve tarım arazilerinin daha verimli hale getirilmesi için ortak çalışmalara devam edeceklerini belirttiler.