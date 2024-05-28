ÇUMRA ZİRAAT ODASI’NDAN ÇİFTÇİLERE UYARI: “ZARARLILARA KARŞI ÖNLEMLER ALINMALI”

Çumra Ziraat Odası Başkanlığı, hububat, şeker pancarı ve mısır tarlalarında zararlı böceklerin görüldüğünü açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, hububat alanlarında başaklarda bit zararı, şeker pancarında kurt zararı ve mısır alanlarında bit zararlarının mevcut olduğu belirtildi.

Açıklamada, çiftçilerin bu zararlılara karşı önlem almalarının önemine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi: “Hububat alanlarımızda başaklar kısmında bit zararı mevcuttur. Şeker pancarında da kurt zararı görülmektedir. Buna mukabil mısır alanlarında da bit zararları mevcuttur. Mutlaka çiftçilerimiz önlemlerini alsınlar, ilaçlamalarını ihmal etmesinler.”

Ziraat Odası yetkilileri, çiftçilerin tarım ilaçlarını doğru ve zamanında kullanmalarının verim kaybını önlemede kritik rol oynadığını hatırlatarak, konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen çiftçilerin ziraat odasına başvurabileceğini belirtti.