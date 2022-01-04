ÇUMRA’DA 2021 YILINDA 602 ÇİFT MUTLULUĞA “EVET” DEDİ

Çumra Belediyesi, 2021 yılında evlilik kararı alan 602 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.
Kısıtlamaların sonra ermesi ve normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte Çumra’da nikah müracaatlarında da yoğunluk yaşandı. 2021 yılında Çumra Belediyesi 602 çiftin nikahını kıydı. Ayrıca Çumra Belediye Başkanlığı tarafından yeni evlenen çiftlere hayatlarına rehber edinecekleri Kuran-ı Kerim hediye edildi.
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan yıl içerisinde fırsat buldukça nikah törenlerine katılarak yeni evlenen çiftlerin mutluluklarını paylaştı.
Evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “Çiftlerimize sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde bir ömür geçirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
2020 yılında Çumra’da 536 çift dünya evine girmişti.
A.ARAN
GÜNDEM08 Ocak 2022
GÜNDEM08 Ocak 2022
GÜNDEM08 Ocak 2022
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