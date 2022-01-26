Çumra’da Belediye ve Çiftçilerden Dayanışma Örneği

Çumra’da ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımı rahatlatmak için Çumra Belediyesi’nin kar küreme çalışmalarına destek veren çiftçiler ilçe belediyesi ile birlikte dayanışma örneği sergiledi.

Çumra’da kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki cadde, sokak ve ana arterler ile mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çumra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, ilçenin dört bir yanında gece – gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması adına seferber olan belediye ekiplerine çiftçilerde traktörleriyle destek oldu. Mahalle yollarının kapanmaması için belediye ile birlikte kar küreme çalışmalarına dahil olan çiftçiler, “Cumhurbaşkanımız istesin İstanbul’u temizlemeye gideriz” dedi.

Alibeyhüyüğü ve İçeriçumra Mahallelerine giderek kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan çiftçilerle bir araya geldi.

Kar çalışmalarında belediye ve çiftçi dayanışmasının Çumra adına guru verici olduğunu belirten Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “Yoğun kar mesaimizde Çumra Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile sahadayız. Çalışmalarımız kontak kapatmadan tam zamanlı olarak devam ediyor. Bugünde belediye ekiplerimiz dışında bizimle birlikte çalışmalarımızda yer alan değerli hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Birçok mahallemizde çiftçilerimiz traktörleri ve kürekleri ile, kooperatiflerimiz ise araçları ile kar küreme çalışmalarımıza tam destek sağlıyorlar. Rahmetin bol olduğu bu günlerde ‘Biz Birlikte Çumrayız’ sözünü bir kez daha yaşıyoruz Elhamdulillah…. Bu tablo Çumra adına gerçekten gurur verici… Belediyemizin araç envanterinin aslında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Normalde kar çalışmalarımız için 30 aracımız var ve bu araçlarımız ile 53 mahallemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman kar yağışının şiddetini arttırması ile hem merkezde hem merkez dışı mahalle yollarımızda sürdürdüğümüz bu çalışmalara tam olarak yetişmekte zorluk yaşayabiliyoruz. Allaha çok şükür çiftçi kardeşlerimiz ve kooperatiflerimiz bu anlamda tüm mahallelerimizde tüm imkanlarını seferber ediyorlar. Bu sayede araç sayımız 300’ü buluyor. İlçemiz adına belediyemiz ile beraber seferber olan tüm çiftçilerimize ve kooperatiflerimize çok teşekkür ediyorum…” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İSTESİN İSTANBULU’DA TEMİZLERİZ”

Çumra’da kar çalışmaları için birlik ve beraberlik mesajları veren çiftçiler “ Rabbim bereketini versin biz temizlemeye razıyız. Belediyemizin ve devletimizin her zaman yanındayız. Bu işin İstanbul’a kadar yolu var. Cumhurbaşkanımız istesin biz oraya da gider yolları temizleriz.” ifadelerini kullandı.