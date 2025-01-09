ÇUMRA’DA ÇİFTÇİLERE ÖZEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “2025 Yılı Çiftçi Toplantıları” çerçevesinde İçeriçumra Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan teknik personel, bölgedeki çiftçilere şeker pancarı hastalık ve zararlıları, buzağı bakım ve beslemesi, üretim planlaması ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Uzmanlar, şeker pancarını tehdit eden hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri üzerine detaylı bilgiler aktararak, buzağıların sağlıklı yetiştirilmesi için gerekli bakım ve besleme stratejilerini anlattı. Ayrıca, üretim planlamasının önemi vurgulanırken, TARSİM sigortalarının çiftçiler için sağladığı avantajlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çiftçiler, interaktif bir ortamda uzmanlara sorularını iletme ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu. F.ÖZKAN