Konya Çumra elektrik dağıtımı ve faturalandırılması görevini üstlenen Medaş tarafından yapılan açıklamaya göre Çumra’da 22 Temmuz 2022 günü elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenen bölgeler:
YENİSU Mah Mah. 76410. Sk. 76412. Sk. 76413. Sk. 76414. Sk. 76424. Sk. 76425. Sk. 76426. Sk. 76427. Sk. 76428. Sk. 76429. Sk. 76431. Sk. 76432. Sk. 76433. Sk. 76435. Sk. 76437. Sk. 76438. Sk. 76439. Sk. 76440. Sk. 76442. Sk. 76446. Sk. 76447. Sk. 76450. Sk. 76454. Sk. 76455. Sk. 76456. Sk. 76457. Sk. 76458. Sk. 76461. Sk. 76463. Sk. 76464. Sk. 76465. Sk. 76466. Sk. 76467. Sk. 76468. Sk. 76471. Sk. 76472. Sk. ALGARAN Caddesi BAĞLAR Caddesi DİNEKSARAY YENİSU Caddesi EBEDİYET Caddesi HADİMİ Caddesi MEHMET AKİF ERSOY Caddesi YENİSU AVDUL Caddesi Bakım Çalışması
Kesinti 22.07.2022 Cuma Saat 09.00’da başlayacak, 17.00’de bitecek. B.ÜNLÜ
GÜNDEM21 Temmuz 2022
GÜNDEM21 Temmuz 2022
GÜNDEM21 Temmuz 2022
SPOR21 Temmuz 2022
GÜNDEM21 Temmuz 2022
SPOR21 Temmuz 2022
SPOR21 Temmuz 2022
ÇUMRA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇUMRA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ ŞUBE MÜDÜRÜ MÜMİN BULUT GÖREVİNDEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:“ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA FAİZ VE ENFLASYON FARKI UYGULANMAYACAK”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.