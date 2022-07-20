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ÇUMRA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Temmuz 20, 2022 05:52
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Konya Çumra elektrik dağıtımı ve faturalandırılması görevini üstlenen Medaş tarafından yapılan açıklamaya göre Çumra’da 22 Temmuz 2022 günü elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenen bölgeler:
YENİSU Mah Mah. 76410. Sk. 76412. Sk. 76413. Sk. 76414. Sk. 76424. Sk. 76425. Sk. 76426. Sk. 76427. Sk. 76428. Sk. 76429. Sk. 76431. Sk. 76432. Sk. 76433. Sk. 76435. Sk. 76437. Sk. 76438. Sk. 76439. Sk. 76440. Sk. 76442. Sk. 76446. Sk. 76447. Sk. 76450. Sk. 76454. Sk. 76455. Sk. 76456. Sk. 76457. Sk. 76458. Sk. 76461. Sk. 76463. Sk. 76464. Sk. 76465. Sk. 76466. Sk. 76467. Sk. 76468. Sk. 76471. Sk. 76472. Sk. ALGARAN Caddesi BAĞLAR Caddesi DİNEKSARAY YENİSU Caddesi EBEDİYET Caddesi HADİMİ Caddesi MEHMET AKİF ERSOY Caddesi YENİSU AVDUL Caddesi Bakım Çalışması
Kesinti 22.07.2022 Cuma Saat 09.00’da başlayacak, 17.00’de bitecek. B.ÜNLÜ
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