Çumra’da “Haydi Konuş Bakalım” Münazara Yarışması Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Medeniye Okulu projesi kapsamında düzenlenen ‘Haydi Konuş Bakalım’ münazara yarışmasının Çumra etabı bugün başladı. Çumra Belediyesi Çatalhöyük Konferans salonunda düzenlenen programa Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, Okul idarecileri ve yarışmaya katılacak okul öğrencileri katıldı.

‘Haydi Konuş Bakalım’ Münazara Yarışması İlçe milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’ın konuşmasıyla başladı. Altunyaldız konuşmasında yapılan projenin önemine değindi ve Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’a Milli Eğitime ve öğrencilere vermiş olduğu destek ve değerden dolayı teşekkür etti ve yarışmaya katılan okullara ve öğrencilere başarılar diledi.

Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasında konuşan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “Bu platform genç kardeşlerime sevgi ve saygı çerçevesinde konuşma ve tartışma ortamı oluşturmak ile birlikte kabiliyetlerini de sergileme imkanı sunacak. Gençlerimiz ne kadar donanımlı olduklarını gösterdi. Eğitim ile ilgili yapılan tüm etkinlikleri çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Bu yarışmayı çok anlamlı buluyorum. Öğrencilerimizin özgüvenleri bizleri de geleceğe dair ümitlendiriyor” dedi.

Belediye Başkanı Av. Recep Candan katılım sağlayan öğrencilere teşekkür ederek, gençlerin kendini geliştirme imkanı bulduğu bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Münazara yarışmasına katılanlara başarılar diledi.