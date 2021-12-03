Çumra’da ‘Haydi Pişir Bakalım Yarışması’ Başladı

Çumra Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Selçuklu’dan günümüze kendi öz yemek kültürümüzün gençler tarafından geleceğe aktarılması amacıyla düzenlenen ‘Haydi Pişir Bakalım’ yemek yarışması öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Çumra Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Selçuklu dönemine ait lezzetlerin öğrenciler tarafından pişirileceği ‘Haydi Pişir Bakalım’ yemek yarışması başladı. 2-9-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmanın ilk ayağı Sedat Çumra’lı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Tutmaç Çorbası, ve Pekmez helvası menüsü ile Çumra ve Cumhuriyet Anadolu Liseleri arasında gerçekleşen ilk yarışmayı jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile Çumra Anadolu Lisesi kazandı.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan Selçuklu döneminin yemek kültürüne dikkat çekileceği yarışmada ; “ Haydi Pişir Bakalım’ yarışmamız ile özellikle Selçuklu ve Mevlevi mutfağından örneklerin gençlerimiz tarafından daha fazla tanınmasını ve bu geniş yemek kültürümüze katkı sunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bu etkinlik, kendi öz kültürümüze ait yemeklerin unutulmaması ve gençlerimiz tarafından geleceğe aktarılması için çok önemli… Gençlerimizi tebrik ediyor, yarışma boyunca yemek kültürümüzden güzel tatlar çıkaracaklarına inanıyoruz.” dedi.