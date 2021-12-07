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ÇUMRA’DA İLK TURİZMCİLİK VE SEYAHAT ACENTELİĞİ BELGESİNİ ROA TUR ALDI

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Aralık 7, 2021 13:05
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2004 yılından itibaren servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan Adem Arslan 2018 yılında kurumsallaşmaya giderek ROA Turizm Ticaret Limited Şirketi’ni kurarak, 2020 yılında şirket marka tescilini yaptırdı. Servis taşımacılığı faaliyetine ek olarak çeşitli gezi turları da düzenleyen ROA TUR şirket olarak almış olduğu karar neticesinde 2021 yılında Turizmcilik ve Seyahat Acenteliği belgesini şirket Mali Müşaviri Alaaddin ÖZÇELİK ile birlikte aldı. Turizmcilik ve Seyahat Acenteliği yetkisini Çumra’da alan ilk firma olan ve bu sektörde faaliyetlerini genişleteceğini açıklayan şirket müdürü Adem ARSLAN Çumra’mızın turizme açılmasını ve Çatalhüyük’ün tanıtılması konusunda çalışmalara başladığını belirtti. A.ARAN
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