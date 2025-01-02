ÇUMRA’DA LİSELİLERE GÜVENİLİR GIDA EĞİTİMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından güvenilir gıda eğitimi verildi.

Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen eğitimde, müdürlüğün teknik personeli öğrencilere “Güvenilir Gıdaya Erişim” konusuyla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Eğitimde gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte hijyen, kalite ve güvenilirlik standartlarının önemi vurgulandı.

Öğrencilerin sorularıyla interaktif bir şekilde devam eden programda, gıdanın güvenilirliğini etkileyen unsurlar ile bu konuda birey olarak yapılabilecek katkılar ele alındı. Programın sonunda öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin, bilinçli tüketim alışkanlıklarının artırılması ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu ifade etti. Programın ilerleyen günlerde farklı okullarda da devam etmesi planlanıyor.

