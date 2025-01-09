ÇUMRA’DA MTSK SINAVLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’ın başkanlığında, Şube Müdürü Mustafa Uysal ve Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavları’nda (MTSK) görev alan öğretmenlerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, MTSK’da görevli personelin dikkat etmesi gereken önemli hususlara değinildi. Yönetmelikte yapılan son değişikliklerin uygulamalı olarak anlatıldığı toplantıda şu konular ön plana çıktı.

Kursiyer, usta öğretici ve sınav görevlilerinin karşılıklı anlayış çerçevesinde, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde görevlerini yerine getirmelerinin önemi vurgulandı.

Sınav başlangıç ve bitiş saatlerine riayet edilmesi gerektiği ifade edildi.

Güncellenen sınav güzergahına uygun olarak sınav sürecinin yürütülmesi gerektiği dile getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunyaldız, toplantı sonunda katılımcılara teşekkür ederek, mevzuatta yapılan değişiklikleri yakından takip etmelerinin önemini hatırlattı. Altunyaldız, sınav süreçlerinde dikkat ve hassasiyetin daha başarılı bir sistem oluşturulmasında etkili olacağını belirtti. M.SAPMAZ

