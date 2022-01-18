ÇUMRA’DA ‘MUSİKİ VE MEDENİYET’ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Musiki ve Medeniyet’ konseri gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Çumra Çatalhöyük Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Musiki ve Medeniyet’ konserinde ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine özel bir dinleti sunuldu. Konserde sazendelerin, kanun, nef ve tef ile eşlik ettiği program, gençlerden yoğun ilgi gördü. Türk klasik müziğinin ustalarından; Dede Efendi’den, Itri’ye kadar birçok önemli bestekardan ezgilerin sunulduğu konserde aynı zamanda sanat, musiki ve tefekkür kavramlarının ne anlama geldiği ve Türk – İslam kültüründeki yeri gençlere aktarıldı. Etkinliğe Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’da katıldı.

Konser öncesi söz alan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, musiki müziğinin öz kültürümüzde önemli bir yeri olduğunun altını çizerek bu kültürün belediye tarafından gençlere aktarılmasında manevi bir görev olduğunu belirtti. Candan konuşmasında; “Kültürümüz, sanatımız ve tefekkür dünyamız çok büyük bir hazine…. Musiki de bu hazinen bir parçası ve bu hazineden sevgili gençlerimiz ile birlikte istifade etmek daha da değerli oluyor. Belediyemizin temel görevlerinden biri geçlerimize maddi ve manevi anlamda katkı sağlama noktasında bu tür hizmetleri elimizden geldiğince yapabilmek. Öz kültürümüzün bir parçası olan musiki müziğine gençlerin bu denli ilgili olduğunu görmek mutluluk verici. Türkülerimizin ve Tasavvuf türündeki eserlerimizin yaşatılacağı konserlerle de bu programlarımızı devam ettireceğiz inşallah…” dedi.

A.ARAN