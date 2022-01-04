ÇUMRA’DA TEMEL DİNİ BİLGİLER SINAVI BAŞLIYOR

Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Temel Dini Bilgiler Sınavı için öğrencilere ‘Temel Dini Bilgiler’ kitap dağıtımı yapıldı.

Çumra’da pandemide yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Dini Bilgiler sınavı, normalleşme sürecine girilmesi ile tekrar başlayacak. Mayıs ayında gerçekleşecek; tüm lise öğrencilerinin katılacağı sınav öncesi Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan Temel Dini Bilgiler kitapları öğrencilere dağıtıldı.

Kitap dağıtımı programına Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız katıldı. Sınav sonucunda dereceye girecek öğrencilere verilecek ödüller Belediye ve İlçe Milli Eğitim tarafından belirlenecek.

Temel Dini Bilgiler sınavı ile birlikte amaçlarının Çumra gençliğinin maneviyatına değer katmak olduğunu söyleyen Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hazırladığımız Temel Dini Bilgiler kitaplarımızı öğrencilerimiz ile buluşturduk. Gençlerimizin manevi yönlerine değer katmayı ve hayatlarına kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’in bir rehber olmasını önemsiyoruz. Derdimiz öğrencilerimizi sınava sokmak değil, dinimizin temel bilgilerini ve aynı zamanda Peygamberimizin hayatını bir nebze olsun öğrenmelerinde vesile olmaktır. Temel Dini Bilgiler sınavımıza katılacak tüm öğrencilerimize Rabbim muvaffakiyetler versin” dedi.

Çumra Belediyesi’nin eğitime her alanda destek verdiğini belirten Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “Buradaki amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve İslam dinimizi sağlam kaynaklardan öğrenmelerini sağlamaktır. Çumra’da okullarımızın ihtiyaç duyduğu fiziki hizmetlerden tutunda, öğrencilere yönelik geziler, yarışmalar, konferanslar ve yapılan tüm faaliyetlerde büyük desteği olan Çumra belediyemize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi. A.ARAN