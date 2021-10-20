ÇUMRA’YA SON TEKNOLOJİ SÜPÜRGE ARAÇLARI

Çumra Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla alımı gerçekleştirilen vakumlu ve akülü temizlik araçları hizmete girdi.

Çumra Belediyesi, daha modern ve temiz bir Çumra sloganıyla sürdürdüğü temizlik hizmetlerini yeni araç filosu ile güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde alımı yapılan süpürgeli temizlik araçları hizmete girdi. Çevreci motor özelliğine sahip yeni süpürge aracı süpürme ve vakum faaliyetleri ile cadde sokak ve geniş meydanlarda yaprak, kağıt, bardak, pet şişe, kola kutusu, çekirdek, kağıt ve benzeri çöpleri temizliyor ve tozlanmaya sebebiyet vermiyor.

Modern temizlik hizmetlerine önem veren Çumra Belediyesi son teknoloji araçlar sayesinde çevre dostu olmakla birlikte daha az insan gücü, daha çok verimlilik anlayışını ortaya koyuyor.

Daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, son teknoloji araçları belediye bünyesine kazandırmaya devam ettiklerini belirten Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “ Bugün yol süpürme araçlarımıza son teknoloji vakumlu ve akülü süpürme araçlarımızı ilave etmiş olduk. İnşallah yeni alınan araçlarımız ile ana güzergahlarda olan temizlik faaliyetlerimizi mahallerimizdeki sokaklarda ve parklarımızda bize çok faydalı hizmet verecekler. Temizlik noktasında inşallah Çumra’da bu araç filosu ile hiçbir eksik kalmayacak. Bu zamana kadar ekibimiz zaten canla başla çalışıyordu. Bundan sonra yeni araçlarımızla birlikte daha büyük bir şevkle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. A.ARAN