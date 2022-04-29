ABDULLAH TENEKECİ İLKOKULU “DİJİTAL BAĞIMLILIK” PROJESİNE KATILDI

Konya Meram Hasan Sert ilkokulu, Meram Lalebahçe Mehmet Fevziye ve Atiye İlkokulu’nun kuruculuğunu üstlendiği ‘6-12 Yaş Dijital Bağımlılık’ projesine Çumra’dan Abdullah Tenekeci İlkokulu, Karatay Saraçoğlu Mustafa Çetin İlkokulu katılırken Avrupa ortakları ise İspanya, Yunanistan, Slovakya ve Bulgarıstan oldu.
GÜNDEM30 Nisan 2022
GÜNDEM30 Nisan 2022
GÜNDEM30 Nisan 2022
SPOR30 Nisan 2022
GÜNDEM30 Nisan 2022
SPOR30 Nisan 2022
SPOR30 Nisan 2022
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