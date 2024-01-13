DNS Nedir? Windows DNS ayarları Nasıl değiştirilir?

DNS (Domain Name System), internet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çevirmek ve bu süreci yönetmek için kullanılan bir sistemdir. İşte DNS ve DNS sunucuları hakkında daha fazla bilgi:

İçerik gizle DNS Nedir? DNS Sunucuları Nedir? DNS Çözümleme Süreci: Güvenlik ve DNS Sunucuları: Alternatif DNS Sunucuları: Windows işletim sistemi üzerinde DNS ayarlarını değiştirmek Hangi DNS sunucularını kullanabilirim? DNS Nedir? DNS, internet üzerindeki alan adlarını (örneğin, www.bloglarim.com) karşılık gelen IP adreslerine çeviren bir sistemdir. İnsanlar için anlamlı olan alan adları, bilgisayarlar için gerekli olan IP adresleriyle eşleştirilir. DNS Sunucuları Nedir? DNS sunucuları, bu alan adı çözümleme sürecini gerçekleştiren özel bilgisayar sistemleridir. İnternet servis sağlayıcınızın (ISS) sağladığı DNS sunucuları, genellikle otomatik olarak kullanılır. Ancak, kullanıcılar özel ihtiyaçlarına göre alternatif DNS sunucularını tercih edebilirler. DNS Çözümleme Süreci: Bir kullanıcı bir alan adını tarayıcıya yazdığında veya bir uygulama kullanırken, bilgisayar önce bu alan adının karşılık gelen IP adresini bulmak üzere bir DNS sorgusu gönderir.

İlk olarak, bilgisayar yerel DNS önbelleğini kontrol eder. Eğer bilgi burada bulunmuyorsa, işletim sistemi, ağ adaptörü veya tarayıcı, kullanıcının ISS tarafından sağlanan DNS sunucularına sorgu gönderir.

ISS’nin DNS sunucuları, alan adının IP adresini içeren bir yanıt gönderir. Bu yanıt, bilgisayarın önbelleğine kaydedilir ve kullanıcı bilgisayarının tarayıcısı bu IP adresine bağlanır. Güvenlik ve DNS Sunucuları: Güvenlik odaklı DNS sunucuları, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve zararlı web siteleri gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bazı DNS sunucuları zararlı web sitelerini engelleyerek kullanıcıları korur. Alternatif DNS Sunucuları: Google DNS, OpenDNS, Cloudflare DNS, Quad9 ve Comodo Secure DNS gibi popüler alternatif DNS sunucuları, kullanıcılara daha hızlı ve güvenli bir internet deneyimi sunma amacı güder.

DNS, internetin temel bileşenlerinden biri olduğu için, kullanıcılar veya kuruluşlar DNS konfigürasyonlarını değiştirirken dikkatli olmalı ve güvenilir DNS sunucularını tercih etmelidirler.

Windows işletim sistemi üzerinde DNS ayarlarını değiştirmek

için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni Açın: Sağ alt köşede bulunan ağ simgesine sağ tıklayın.

“Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni Aç” seçeneğini seçin. Bağlantıya Tıklayın: “Bağlantılar” bölümünden kullanmakta olduğunuz ağ bağlantısına sağ tıklayın. Özellikleri Seçin: Açılan menüden “Özellikler” seçeneğini tıklayın. İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) Özelliklerini Açın: Açılan pencerede “İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” öğesini bulun ve üzerine tıklayın. DNS Ayarlarını Değiştirin: “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğini işaretleyin.

İlk kutuya yeni DNS sunucunuzun adresini girin (örneğin, Google’ın genel DNS adresleri: 8.8.8.8).

İkinci kutuya alternatif bir DNS adresi girebilirsiniz (örneğin, 8.8.4.4 – yine Google’ın genel DNS adresi). Değişiklikleri Kaydedin: “Tamam” veya “OK” düğmesine tıklayarak değişiklikleri onaylayın. İnternet Protokolü Sürüm 6 (TCP/IPv6) Ayarlarını Değiştirme (Opsiyonel): Eğer kullanıyorsanız, aynı adımları “İnternet Protokolü Sürüm 6 (TCP/IPv6)” için de tekrarlayabilirsiniz. Yapılan Değişiklikleri Kontrol Edin: Ayarları değiştirdikten sonra, tarayıcınızda bir web sitesine gitmeyi deneyerek yeni DNS ayarlarının etkili olup olmadığını kontrol edin.

DNS ayarlarını değiştirmek bilgisayarınızın internet performansını etkileyebilir, bu nedenle DNS adreslerini değiştirirken dikkatli olmalısınız. Ayrıca, bu değişiklikleri yaparken bilgisayarınıza ait başka özel ağ ayarlarınızın da etkilenebileceğini unutmayın.

Hangi DNS sunucularını kullanabilirim?

DNS (Domain Name System) sunucuları, bilgisayarların ve diğer cihazların internet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çevirmek için kullanılır. Genellikle, internet servis sağlayıcınızın (ISS) varsayılan DNS sunucularını kullanırsınız, ancak alternatif DNS sunucularını da tercih edebilirsiniz. İşte popüler bazı alternatif DNS sunucuları:

Google DNS: IPv4: 8.8.8.8 ve 8.8.4.4

IPv6: 2001:4860:4860::8888 ve 2001:4860:4860::8844 OpenDNS: IPv4: 208.67.222.222 ve 208.67.220.220

IPv6: 2620:119:35::35 ve 2620:119:53::53 Cloudflare DNS: IPv4: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1

IPv6: 2606:4700:4700::1111 ve 2606:4700:4700::1001 Quad9: IPv4: 9.9.9.9 ve 149.112.112.112

IPv6: 2620:fe::fe ve 2620:fe::9 Comodo Secure DNS: IPv4: 8.26.56.26 ve 8.20.247.20

Bu DNS sunucularını kullanarak internet erişiminizi hızlandırabilir, güvenliği artırabilir veya bazı içerik filtreleme seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz. Ancak, kullanacağınız DNS sunucularını seçerken güvenilir ve güvenlik odaklı sağlayıcılardan birini tercih etmek önemlidir.

DNS değişikliklerini yapmadan önce, kullanılan DNS sunucularının hızını ve güvenilirliğini kontrol etmek için çeşitli online araçlar veya uygulamaları kullanabilirsiniz. Ayrıca, DNS değişikliklerinin bilgisayarınızın performansını nasıl etkilediğini gözlemlemek önemlidir.