DOĞASERVERLER “KONYA’DA YÜRÜYORUZ” ETKİNLİĞİNDE BULUŞUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşleri doğaserverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Spor Konya Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve örnek uygulamalardan biri olan “Konya’da Yürüyoruz” temalı yürüyüş etkinlikleri, gündelik hayatın stresinden yorulup şehir yaşamına ara vermek isteyen doğaseverlere eşsiz güzellikte bir imkan sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik etmek için Haziran ve Temmuz aylarında 3 yürüyüş gerçekleştirecek. Bu kapsamda; 19 Haziran’da Ilgın Bulcuk Gölü, 26 Haziran’da Derebucak-Balatini Mağarası ve 3 Temmuz’da Yalıhüyük-Gölcük Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan yürüyüş etkinliklerine tüm doğaseverler katılabilecek.

Katılımın sınırlı ve başvuru sonucu gerçekleşeceği yürüyüşe 250 kişi katılabilecek. Başvurular “sporkonya.com.tr” adresinden yapılacak.

D.DOĞAN