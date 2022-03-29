EHLİYETLERDE YENİ DÖNEM! GEÇERSİZ SAYILACAK, 5 YIL KARARI, SON TARİH 31 ARALIK 2022

1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için son tarih 31 Aralık.

Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor.

31 Aralık 2022 Tarihine Kadar Yenilenmeyen Sürücü Belgeleri Geçersiz Oluyor!

Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürücü belgelerini yenilemeleri durumunda değerli kâğıt bedeli 13 TL&vakıf payı bedeli 2 TL; toplamda 15 TL ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesine sahip olabiliyorlar.

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

31 Aralık 2022 Tarihinden Sonra Sürücü Belgesini Değiştirmek İsteyenler Ne Kadar Ücret Ödeyecek?

31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuran kişiler bu tarihe kadar geçerli olan 13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile toplamda 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kâğıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabileceklerdir.

Sürücü Belgesi Başvurusu Süreci Nasıl İşliyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler Alo 199 Çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da nvi.gov.tr den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyorlar.

Bakanlığımızca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT’ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyorlar.

Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları önem arz ediyor.

Sürücü Belgesini Değiştirmek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.

Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.

Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.

D.DOĞAN