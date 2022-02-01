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EMEKLİ ÖĞRETMEN HÜSEYİN YAPAR VEFAT ETTİ

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Şubat 1, 2022 14:03
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İlçemiz okullarında uzun yıllar öğretmen ve idareci olarak hizmet eden Değerli Öğretmenimiz Hüseyin Yapar uzun zamandır kansere karşı verdiği savaşı maalesef kazanamadı.
Öğretmenimizin cenazesi dün Öğle namazına müteakiben Çumra merkez mezarlığına defnedildi.
Çumra Postası ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyoruruz. A.ARAN
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