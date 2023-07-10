Erzurum'da Plastik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum’un Tortum ilçesinde Azerbaycan’dan Konya’ya plastik ham maddesi taşıyan bir tır, demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucu yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, tırın yükü temizlik çalışmalarının ardından kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni ise Tortum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Erzurum’un Tortum ilçesinde plastik ham maddesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Erzurum-Tortum kara yolunda Azerbaycan’dan Konya’ya plastik ham maddesi taşıyan Burhan Türkmen (42) yönetimindeki 33 E 2316 plakalı tır, Aksu Mahallesi civarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Devrilen tırda sıkışan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Tırdaki malzemelerin etrafa saçılması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücünün cansız bedeni, Tortum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA