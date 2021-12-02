Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya’da terör saldırısında şehit olan Furkan Kocaman’ın ismi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda yaşatılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü katkısıyla şehidin ailesi tarafından yaptırılan Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında yapıldı.

Açılışa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, Furkan Kocaman’ın ailesi ve istasyon çalışanları katıldı.

Programda konuşan Vali Özkan, Konya sağlığı adına güzel bir tesisin hizmete açıldığını belirterek, “Evlatlarının anısına böyle bir binanın yaptırılmasını sağlayan Kocaman ailesine teşekkür ederim. Bu tesisimizle birlikte şehidimize minnet borcumuzu arz etmiş oluyoruz. Sağlık tesisi inşaatının tamamlanmasına destek olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehit Kocaman’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine de sabırlar dileyerek, açılışını yaptıkları sağlık tesisinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Duygularını paylaşan şehit babası Celalettin Kocaman, “Burayı yaptırmamızda Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz bize çok yardımcı oldu. Buradan bir hastaya ambulansın gidip ona yetişmesi, sonucunda da ‘Allah razı olsun’ denilmesiyle çok mutlu olacağız. Böyle bir acı olay yaşayınca bundan sonra bu tür işlere ağırlık vermek istiyoruz.” dedi.

Gözyaşlarını tutamayan anne Ayşegül Kocaman ise “Böyle bir acı olay yaşadık. Rabbime şükürler olsun ki bize böyle bir imkân verdi. Ne kadar acı olsa da hem mutluluk hem gururu bir arada yaşıyoruz.” diye konuştu.

Açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunan protokol, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalardan dolayı başarılar diledi.