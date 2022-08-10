FUTBOL GALİBİYETİ

İlk maçında Senegal ile karşılaşan Türkiye, rakibini tek golle geçti: 1-0 A Grubunda mücadele eden Türkiye, Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 27’nci dakikada Muhammet Gümüşkaya’nın attığı golle Senegal’i yenerek iddiasını gösterdi. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın da izlediği karşılamada başarılı bir görüntü çizen kırmızı beyazlılar, gruptaki ikinci maçını 10 Ağustos Çarşamba günü saat 13.30’da Kamerun’la oynayacak, Öte yandan Cumhuriyet Futbol Sahasında oynanan B grubu maçında Suudi Arabistan Azerbaycan’ı 1-0 yendi.

M.LEYLEK