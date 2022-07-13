GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya Valiliği koordinasyonunda Mevlâna Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Kurban Bayramı’nın 2. gününde düzenlenen törene; Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Ziya Altunualdız ve Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilimiz protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
D.DOĞAN
GÜNDEM16 Temmuz 2022
GÜNDEM16 Temmuz 2022
GÜNDEM16 Temmuz 2022
SPOR16 Temmuz 2022
GÜNDEM16 Temmuz 2022
SPOR16 Temmuz 2022
SPOR16 Temmuz 2022
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