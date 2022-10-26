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GELENEKSEL BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN FAİZSİZ KREDİ LİMİTİ ARTIRILDI

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Ekim 26, 2022 05:52
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Geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti 200 bin liraya çıkarıldı.

“Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair” Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konusunda, 200 bin liraya kadar kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkanı, 100 bin liraya kadar olan krediler için sağlanıyordu. A.A.
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