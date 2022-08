Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:“BU ONURU 2022 BOYUNCA KONYALILAR OLARAK TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti” açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çok sayıda ülkeden resmi delegasyonun katıldığı programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9 Ağustos akşamı tüm İslam dünyasının gözünün ve kulağının Konya’da, oyunların başlangıç seremonisinde olacağını ifade ederek, büyük bir coşkuyla düzenlenecek oyunlar kapsamında 56 ülkeden 4.200 sporcuyu ve on binlerce seyirciyi sporun ve hoşgörünün başkenti Konya’da ağırlayacaklarını söyledi.

“OYUNLARIN EN GÜZEL ŞEKİLDE GEÇMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Tüm İslam ülkeleri olarak sevginin ve kardeşliğin şehri Konya’da tüm dünyaya Müslümanlar arasındaki sarsılmaz bağın ve örnek dayanışmanın gücünü hep birlikte göstereceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya olarak hem spor altyapımızla hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti ile hem de misafirperver insanlarımızla oyunların en güzel şekilde geçmesi için gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

“BU ONURU 2022 BOYUNCA KONYALILAR OLARAK TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti işbirliği protokolünü imzaladıklarını anımsatan Başkan Altay şunları kaydetti: “Bugün Konya için çok önemli bir gün. Bu protokolün de Konya’mız, ülkemiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu onuru da 2022 boyunca Konyalılar olarak taşımaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti de seçilen Konya’mızın 2022 yılı içerisinde İslam ülkelerine de spor başkentliği yapacak olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylece Konya’mız hem 2022 yılında İslam Ülkeleri Spor Başkenti, 2023 yılında da Dünya Şehirleri Spor Başkenti unvanını taşımış olacak. Böylece Konya’mızda ulusal ve uluslararası spor müsabakasının yapılmasının da önü açılmış olacak. Gelen tüm misafirlerimizi Konya’nın misafirperverliğinde ve güçlü altyapısında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız.”

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay son olarak Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları ve diğer tüm organizasyonlar için başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki El Faysal Saud’a ve Konya’ya birçok değerli tesisi kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“KONYA’NIN SPORLA DA ÖNE ÇIKMASI ÇOK BÜYÜK KIYMET İFADE EDİYOR”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Tarımsal potansiyeli ile ön plana çıkmış şehrimiz son zamanlarda sanayi alanında da çok büyük bir gelişme kaydetti. Bütün bunlar Konya’mızda mukim olan çiftçilerimizin, işçilerimizin, sermayeye hükmedenlerin, her bir Konyalının alın teri ve başarısının ifadesidir. Ama bugün aynı zamanda bütün dünyada birliğe, kardeşliğe vesile olabilecek en önemli köprülerden olan sporla da ön plana çıkması bizim için çok daha büyük bir kıymet ifade ediyor.” dedi.

“KONYA, KUCAKLAYAN AYRIŞTIRMAYAN BİR ŞEHİR”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise İslam dünyasını bir araya getirmesiyle Konya’nın en önemli buluşmalardan birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Konya kucaklayan bir şehir. Konya bir araya getiren, ayrıştırmayan, bütünleştiren, özel bir medeniyetin sembolü bir şehir. İşte bugün de 2022 Spor Başkenti Unvanını açıklıyoruz, hayırlı olsun. Tabii Konya bugüne kadar özellikle son 20 yılda çok ciddi bir gelişim kaydetti. Ama bu son süreçte gerek Büyükşehir Belediyemizin ciddi katkılarıyla gerek Bakanlığımızın bu anlamdaki önemli yatırımlarıyla nasıl Türkiye bir baştan diğer başa kadar her alanda ihya olduysa Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla; her alanda sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle geliştiyse, bir dönüşümü gerçekleştirdiyse hem yerel yönetimlerde hem hükümet yaklaşımında; sporda da gençlikte de güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdi. İşte gördük; birbirinden güzel spor tesisleri ve son 3 yıldaki süreçte İslam Oyunları hazırlık çalışmaları sürecinde hamdolsun Büyükşehir Belediyemizle el ele verdik. Yeni tesisler kazandırdık. İşte atletizm pistimiz, işte yüzme havuzumuz, işte olimpik veledromumuz ve diğer modernize ettiğimiz tesislerle birlikte hem spor başkenti unvanı için hem spor turizminde marka bir şehir için Konya’mıza yeni bir ufku hep birlikte kazandırdık. Bu vesile ile bu güzel süreci birlikte yönettiğimiz en başta bakanlıktaki değerli arkadaşlarım olmak üzere Konya Valiliğimize, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, emek sarf eden, alın teri döken değerli emekçi kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.”

“KONYA’YA SPOR BAŞKNETİ ÜNVANI ÇOK AMA ÇOK YAKIŞTI”

“Bu tesisler, inşallah hem oyunlarda çok güzel bir şekilde misyonunu ifa edecek ve sonrasında da Türkiye’nin evlatlarını, Türkiye’nin sporcularını, gençlerini bağrına basacak, onların yetişmesine katkı sağlayacak.” diye konuşmasını sürdüren Kasapoğlu, “Aynı zamanda da dünyanın dört bir tarafından gelecek sporcuları, müsabakalarını en güzel şekliyle gerçekleştirecek bir altyapıyı da hamdolsun sağlamış olacağız. Modern bir altyapı var Konya’da. Dünyanın en modern altyapılarına meydan okuyabilecek bir rekabet gücü var. Bu yüzden Konya’ya ‘Spor Başkenti’ unvanı çok ama çok yakıştı. Rabbim hem bu anlamdaki başarılarımızı hem de bundan sonraki ufkumuzu bahtımızı açık etsin. Spor bir araya gelmek demek, spor kucaklamak demek, spor bütünleştirmek demek. İşte bu oyunlar inanıyorum ki çok güzel müsabakalara sahne olacak. Rekabeti en güzel şekliyle seyir keyfini dolu dolu hepimize yaşatacak. Ama onun da ötesinde geriye kalacak olan bu güzide organizasyondan bu anlamlı birliktelikten çok ama çok güzel hatıralar olacak. Konya’ya dair, Konya insanının gönül zenginliğine dair çok ama çok unutulmaz hatıraları sporcularımız, sporcu kardeşlerimiz yanlarında giderlerken zihinleriyle, gönülleriyle memleketlerine taşıyacaklar.”

D.DOĞAN